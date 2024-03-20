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  1. В Украине

Можно ли погасить долг по уплате ЕСВ за счет возврата по ошибке или излишне уплаченных налогов

07:40, 20 марта 2024
Единый социальный взнос не входит в систему налогообложения и не входит в доходную часть бюджетов.
Можно ли погасить долг по уплате ЕСВ за счет возврата по ошибке или излишне уплаченных налогов
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Южное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, может ли предприятие погасить долг по уплате ЕСВ за счет возврата ошибочно и/или излишне уплаченных налогов.

Так, абзацем первым п. 1.1 НКУ определено, что НКУ регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в частности, определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок их администрирования, налогоплательщиков и сборов, их права и обязанности, компетенцию контролирующих органов, полномочия и обязанности их должностных лиц при администрировании налогов и сборов, а также ответственность за нарушение налогового законодательства.

Закон Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» определяет правовые и организационные основы обеспечения сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок его начисления уплаты и полномочия органа, осуществляющего его сбор и ведение учета.

Частью 7 ст. 9 Закона №2464 определено, что единый взнос уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его банковского счета или на единый счет.

В ГНС обратили внимание, что согласно ч. 2 и 3 ст. 8 Закона №2464 единый взнос не входит в систему налогообложения, а средства, поступающие от уплаты единого взноса и применение финансовых санкций в соответствии с Законом №2464, не могут засчитываться в Государственный бюджет Украины, бюджеты других уровней и использовать на цели, не предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Учитывая то, что единый взнос не входит в систему налогообложения и не относится к источнику наполнения доходной части государственного и местных бюджетов, отсутствуют законодательные основания для осуществления возврата ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств по налогам и сборам в счет погашения долга по уплате единого взноса.

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