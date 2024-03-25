Віталій Кличко обіцяє влітку пустити рух автомобілів Подільським мостом у Києві

Також влітку міська влада планує почати ремонт на мосту Метро.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці ПетраВершигори та проспекту Романа Шухевича міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.

Як пише «Економічна правда», про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Також у виданні зазначають, що влітку міська влада планує почати ремонт на мосту Метро. Голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор повідомив, що рух мостом для приватних автомобілів перекриватися не буде.

Як раніше ми писали, автобусний маршрут, який запустили через новий міст у Києві, продовжать до Дарницької площі.

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