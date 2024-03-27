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У Миколаєві назвали дату завершення опалювального сезону

15:11, 27 березня 2024
Відключення тепла відбуватиметься протягом 5 календарних днів.
У Миколаєві назвали дату завершення опалювального сезону
Джерело фото: Shutterstock
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Опалювальний сезон у Миколаєві завершиться завтра, 28 березня. Від завтрашнього дня припинятимуть подавати тепло на всі об’єкти, за винятком дитячих садків, лікарень, пологових будинків, амбулаторій.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, відповідне рішення ухвалив виконком міськради.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов зазначив, в місті йде потепління. І температура повітря досягне таких показників, що дозволятиме припинення теплогенерації.

За його словами, технологічно відключення тепла відбуватиметься протягом 5 календарних днів.

Відповідно до ухваленого рішення розрахунки вартості наданих послуг, пільг та субсидій для певних категорій населення будуть виконувати, виходячи з фактичних дат відключення житлових будинків від теплопостачання, за даними теплогенеруючих та керуючих компаній.

Коригування нарахувань за послуги опалення та гарячого водопостачання і розміру пільг та субсидій по кожному особовому рахунку повинні завершити протягом 30 днів з дня прийняття вказаного рішення відповідно до фактично наданих обсягів послуг та умов опалювального періоду 2023-2024 рр., зазначили у міськраді.

Також ми писали, що на цьому тижні Київ розпочне процес відключення від опалення будівель.

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