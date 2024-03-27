В Николаеве назвали дату завершения отопительного сезона

Отключение тепла будет происходить в течение 5 календарных дней.

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Отопительный сезон в Николаеве завершится завтра, 28 марта. С завтрашнего дня будут прекращать подавать тепло на все объекты, за исключением детских садов, больниц, родильных домов, амбулаторий.

Как сообщили в Николаевском городском совете, соответствующее решение принял исполком горсовета.

Первый заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов отметил, что в городе идет потепление. И температура воздуха достигнет таких показателей, что будет разрешать прекращение теплогенерации.

По его словам, технологически отключение тепла будет происходить в течение 5 календарных дней.

В соответствии с принятым решением расчеты стоимости предоставленных услуг, льгот и субсидий для определенных категорий населения будут выполняться исходя из фактических дат отключения жилых домов от теплоснабжения, по данным теплогенерирующих и управляющих компаний.

Корректировку начислений за услуги отопления и горячего водоснабжения и размера льгот и субсидий по каждому личному счету должны завершить в течение 30 дней со дня принятия указанного решения в соответствии с фактически предоставленными объемами услуг и условиями отопительного периода 2023-2024 гг., отметили в горсовете.

Также мы писали, что на этой неделе Киев начнет процесс отключения отопления зданий.

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