Суд обязал УПЦ МП вернуть в государственную собственность Успенский собор в Каневе

Суд признал незаконным право собственности Киевской митрополии УПЦ (МП) на объект культурного наследия национального значения.

Источник фото: gp.gov.ua

Суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность Успенский (Георгиевский) собор XII века в Черкасской области в Каневе, который является объектом культурного наследия национального значения. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, исполнительный комитет Каневского городского совета в 2003 году предоставил разрешение УПЦ (МП) на оформление права собственности на этот памятник, что стало основанием для регистрации права коллективной собственности. Однако прокуратура в суде доказала незаконность передачи собора, поскольку законодательством запрещено отчуждение памятников культурного наследия, находящихся в государственной собственности.

Суд признал решение исполкома Каневского городского совета о передаче этого здания УПЦ (МП) незаконным и отменил свидетельство о праве собственности, а также отменил государственную регистрацию вещного права на объект культурного наследия национального значения. Ориентировочная стоимость здания Успенского собора оценивается в более 8,5 млн гривен.

Сейчас суд удовлетворил исковое заявление окружной прокуратуры в интересах Министерства культуры и информационной политики Украины против исполкома Каневского городского совета и Киевской митрополии УПЦ (МП).

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