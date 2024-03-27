Практика судов
  1. В Украине

В Житомире произошла стрельба: что известно

12:28, 27 марта 2024
Правоохранители в салоне автомобиля обнаружили 43-летнего житомирянина с, вероятно, огнестрельным ранением.
В Житомире произошла стрельба: что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Утром 27 марта во дворе многоэтажки в Житомире произошла стрельба. Как сообщили в полиции области, сообщении о звуках выстрелов и вероятном ранении человека поступило около 8:15.

На место происшествия правоохранители в салоне автомобиля обнаружили 43-летнего житомирянина с, вероятно, огнестрельным ранением.

Мужчину госпитализировали.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных к происшествию лиц. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Ранее стало известно, что в Дарницком районе Киева произошла стрельба: подробности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Национальная стратегия доходов как база налоговой реформы и план действий на случай негативного сценария – какие шаги предусматривает Меморандум по МВФ

Меморандум предлагает сосредоточиться на устранении препятствий для мобилизации доходов, в частности, отмене «слишком щедрых» упрощенных режимов налогообложения, введении более прогрессивного налога на доходы физических лиц и других шагах реализации Национальной стратегии доходов.

Судей апелляционного админсуда привлекли к ответственности за нежелание разобраться в сути исковым требований

Жалобу на коллегию судей Третьего апелляционного административного суда подала судья в отставке еще в 2020 году.

Стало известно, что бронирование кого из госслужащих и правоохранителей поддержал Комитет

Комитет по нацбезопасности поддержал поправку, которая вносит изменения в законопроект о мобилизации в части бронирования госслужащих, работников Нацполиции, НАБУ, ГБР и других.

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о едином статусе судей в Украине

Реорганизация, ликвидация или иное фактическое прекращение деятельности суда не лишает статуса судьи каждого из его судей – Конституционный Суд.

Комитет отклонил идею бронирования адвокатов и мужчин, работающих над проектами международных партнеров

Комитет по нацбезопасности не поддержал идею с бронированием адвокатов и поправку Ярослава Железняка о бронировании мужчин, работающих в неправительственных международных организациях.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва