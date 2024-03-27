В Житомире произошла стрельба: что известно

Правоохранители в салоне автомобиля обнаружили 43-летнего житомирянина с, вероятно, огнестрельным ранением.

Утром 27 марта во дворе многоэтажки в Житомире произошла стрельба. Как сообщили в полиции области, сообщении о звуках выстрелов и вероятном ранении человека поступило около 8:15.

На место происшествия правоохранители в салоне автомобиля обнаружили 43-летнего житомирянина с, вероятно, огнестрельным ранением.

Мужчину госпитализировали.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных к происшествию лиц. Продолжается выяснение всех обстоятельств.

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