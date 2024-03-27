Жителей Харькова призывают выключить бойлер: городу не хватает электромощности

Ситуация с энергообеспечением в Харькове остается тяжелой, городу не хватает электрической мощности.

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В Харькове после обстрела 22 марта катастрофически не хватает электрической мощности. Поэтому жителей города просят не пользоваться бойлерами, чтобы улучшить ситуацию со светом. Об этом сообщает КП "Харьковские тепловые сети".

"Уважаемые жители Харькова! Проверьте краны горячей воды и минимизируйте пользование электрическими бойлерами. Городу катастрофически не хватает электрической мощности", - сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".

При этом можно пользоваться горячей водой, поставки которой уже восстановлены.

Сегодня, 27 марта, до конца суток планируется подключить последние дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов.

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