Практика судов
  1. В Украине

Жителей Харькова призывают выключить бойлер: городу не хватает электромощности

12:10, 27 марта 2024
Ситуация с энергообеспечением в Харькове остается тяжелой, городу не хватает электрической мощности.
Жителей Харькова призывают выключить бойлер: городу не хватает электромощности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове после обстрела 22 марта катастрофически не хватает электрической мощности. Поэтому жителей города просят не пользоваться бойлерами, чтобы улучшить ситуацию со светом. Об этом сообщает КП "Харьковские тепловые сети".

"Уважаемые жители Харькова! Проверьте краны горячей воды и минимизируйте пользование электрическими бойлерами. Городу катастрофически не хватает электрической мощности", - сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".

При этом можно пользоваться горячей водой, поставки которой уже восстановлены.

Сегодня, 27 марта, до конца суток планируется подключить последние дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Национальная стратегия доходов как база налоговой реформы и план действий на случай негативного сценария – какие шаги предусматривает Меморандум по МВФ

Меморандум предлагает сосредоточиться на устранении препятствий для мобилизации доходов, в частности, отмене «слишком щедрых» упрощенных режимов налогообложения, введении более прогрессивного налога на доходы физических лиц и других шагах реализации Национальной стратегии доходов.

Судей апелляционного админсуда привлекли к ответственности за нежелание разобраться в сути исковым требований

Жалобу на коллегию судей Третьего апелляционного административного суда подала судья в отставке еще в 2020 году.

Стало известно, что бронирование кого из госслужащих и правоохранителей поддержал Комитет

Комитет по нацбезопасности поддержал поправку, которая вносит изменения в законопроект о мобилизации в части бронирования госслужащих, работников Нацполиции, НАБУ, ГБР и других.

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о едином статусе судей в Украине

Реорганизация, ликвидация или иное фактическое прекращение деятельности суда не лишает статуса судьи каждого из его судей – Конституционный Суд.

Комитет отклонил идею бронирования адвокатов и мужчин, работающих над проектами международных партнеров

Комитет по нацбезопасности не поддержал идею с бронированием адвокатов и поправку Ярослава Железняка о бронировании мужчин, работающих в неправительственных международных организациях.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва