Мешканців Харкова закликають вимкнути бойлер: місту не вистачає електропотужності

Ситуація з енергозабезпеченням у Харкові залишається важкою, місту не вистачає електричної потужності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові після обстрілу 22 березня катастрофічно не вистачає електричної потужності. Тому жителів міста просять не користуватися бойлерами, щоби покращити ситуацію зі світлом. Про це інформує КП "Харківські теплові мережі".

"Шановні мешканці Харкова! Перевірте крани гарячої води і мінімізуйте користування електричними бойлерами. Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності", - повідомили у КП "Харківські теплові мережі".

Зазнається, що натомість можна користуватись гарячою водою, постачання якої вже відновлено.

Сьогодні, 27 березня, до кінця доби планується підключити останні будинки Холодногірського, Новобаварьського, Шевченківського та Київського районів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.