Пів мільйона гривень «в кишеню» за асфальтування дороги: судитимуть чиновника столичного КП

Заступника керівника ШЕУ Солом'янського району обвинувачують у хабарництві за асфальтування дороги.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного заступник керівника ШЕУ Солом’янського району за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди згідно з частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за асфальтування дороги. Про це повідомили в прокуратурі.

За матеріалами справи, заступник керівника КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району" м. Києва вимагав від киянки пів мільйона гривень за асфальтування дороги біля приватного будинку, який вона мала намір придбати. Жінка звернулась до підприємства, щоб дізнатись про можливості асфальтування дороги, і отримала контакти посадовця, який запропонував їй сплатити гроші йому без офіційного договору на роботи.

Під час замірів асфальтування дороги посадовець оцінив вартість робіт у пів мільйона гривень. Вже за тиждень він отримав від жінки 425 тисяч гривень за виконані роботи. Однак під час контролю за вчиненням злочину чиновника затримали.

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