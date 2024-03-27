Практика судів
  1. В Україні

Пів мільйона гривень «в кишеню» за асфальтування дороги: судитимуть чиновника столичного КП

17:52, 27 березня 2024
Заступника керівника ШЕУ Солом'янського району обвинувачують у хабарництві за асфальтування дороги.
Пів мільйона гривень «в кишеню» за асфальтування дороги: судитимуть чиновника столичного КП
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного заступник керівника ШЕУ Солом’янського району за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди згідно з частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за асфальтування дороги. Про це повідомили в прокуратурі.

За матеріалами справи, заступник керівника КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району" м. Києва вимагав від киянки пів мільйона гривень за асфальтування дороги біля приватного будинку, який вона мала намір придбати. Жінка звернулась до підприємства, щоб дізнатись про можливості асфальтування дороги, і отримала контакти посадовця, який запропонував їй сплатити гроші йому без офіційного договору на роботи.

Під час замірів асфальтування дороги посадовець оцінив вартість робіт у пів мільйона гривень. Вже за тиждень він отримав від жінки 425 тисяч гривень за виконані роботи. Однак під час контролю за вчиненням злочину чиновника затримали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
18 місяців під бойовими розпорядженнями протягом 36 місяців має бути підставою для звільнення з військової служби – Комітет розглянув правки

Комітет з нацбезпеки розглянув правки до законопроекту про мобілізацію щодо звільнення з військової служби

Кабмін зареєстрував у Раді зміни щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю

Передбачаються зміни до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

Відсутність офіційного доходу, вчинки родичів та дивні оборудки: чому ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів

Все більше кандидатів на посади суддів судів першої інстанції втрачають шанси одягнути суддівську мантію.

Роман Ігнатов звільнився з ВККС

Наостанок Роман Ігнатов повідомив, що тиску на нього не було.

Кабмін зареєстрував проект змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах проти депутатів та міністрів

Законопроект Уряду передбачає, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо злочинів, у вчиненні яких обвинувачується Президент, повноваження якого припинено, народний депутат, прем’єр-міністр, міністр, Генпрокурор, член АМКУ, голова НБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бондар
    Сергій Бондар
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва