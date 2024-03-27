Полмиллиона гривен «в карман» за асфальтирование дороги: будут судить чиновника столичного КП

Заместителя руководителя ДЭУ Соломенского района обвиняют во взяточничестве за асфальтирование дороги.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего заместителя руководителя ДЭУ Соломенского района по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды согласно части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины за асфальтирование дороги. Об этом сообщили в прокуратуре.

По материалам дела, заместитель руководителя КП "ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района" г. Киева требовал от киевлянки полмиллиона гривен за асфальтирование дороги возле частного дома, который она намеревалась приобрести. Женщина обратилась к предприятию, чтобы узнать о возможности асфальтирования дороги, и получила контакты чиновника, который предложил ей заплатить деньги ему без официального договора на работы.

Во время замеров асфальтирования дороги чиновник оценил стоимость работ в полмиллиона гривен. Уже через неделю он получил от женщины 425 тысяч гривен за выполненные работы. Однако во время контроля за совершением преступления чиновника задержали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.