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Полмиллиона гривен «в карман» за асфальтирование дороги: будут судить чиновника столичного КП

17:52, 27 марта 2024
Заместителя руководителя ДЭУ Соломенского района обвиняют во взяточничестве за асфальтирование дороги.
Полмиллиона гривен «в карман» за асфальтирование дороги: будут судить чиновника столичного КП
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего заместителя руководителя ДЭУ Соломенского района по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды согласно части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины за асфальтирование дороги. Об этом сообщили в прокуратуре.

По материалам дела, заместитель руководителя КП "ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Соломенского района" г. Киева требовал от киевлянки полмиллиона гривен за асфальтирование дороги возле частного дома, который она намеревалась приобрести. Женщина обратилась к предприятию, чтобы узнать о возможности асфальтирования дороги, и получила контакты чиновника, который предложил ей заплатить деньги ему без официального договора на работы.

Во время замеров асфальтирования дороги чиновник оценил стоимость работ в полмиллиона гривен. Уже через неделю он получил от женщины 425 тысяч гривен за выполненные работы. Однако во время контроля за совершением преступления чиновника задержали.

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