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В школах Запорожья может возобновиться обучение в смешанном формате – глава ОВА Иван Федоров

13:41, 27 марта 2024
Школьников из 24 учебных заведений Запорожья могут вернуть к обучению в смешанном формате.
В школах Запорожья может возобновиться обучение в смешанном формате – глава ОВА Иван Федоров
Источник фото: Taylor Flowe / Unsplash
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Школьников из 24 учебных заведений Запорожья могут вернуть к обучению с соблюдением всех условий безопасности и ограничений. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, по инициативе Запорожской областной военной администрации, по требованию родителей школьников и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами, исполком Запорожского городского совета принял решение об установлении смешанного формата обучения в школах областного центра.

«Следующий шаг – утверждение этого решения на Совете обороны, заседание которого состоится в ближайшие дни», – отметил он.

Иван Федоров подчеркнул, что переход на смешанный формат осуществляется исключительно по желанию родителей.

«Начнут работу в таком формате только те заведения, у которых есть оборудованные укрытия. С педагогами и школьниками будут проведены учения по поведению во время экстренных ситуаций», - сообщил глава ОВА, который подчеркнул, что безопасность школьников – это приоритет для власти.

Как мы писали, в МОН назвали количество школ, которые потеряют государственное финансирование.

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