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У школах Запоріжжя може відновитися навчання в змішаному форматі – голова ОВА Іван Федоров

13:41, 27 березня 2024
Школярів з 24 навчальних закладів Запоріжжя можуть повернути до навчання у змішаному форматі.
У школах Запоріжжя може відновитися навчання в змішаному форматі – голова ОВА Іван Федоров
Джерело фото: Taylor Flowe / Unsplash
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Школярів з 24 навчальних закладів Запоріжжя можуть повернути до навчання з дотриманням усіх безпекових умов і обмежень. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами за ініціативи Запорізької обласної військової адміністрації, на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами, виконком Запорізької міської ради прийняв рішення про встановлення змішаного формату навчання в школах обласного центру.

«Наступний крок – затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями», - зазначив він.

Іван Федоров наголосив, що перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків.

«Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття. З педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій», - повідомив очільник ОВА, який наголосив, що безпека школярів – це пріоритет для влади.

Як ми писали, у МОН назвали кількість шкіл, які втратять державне фінансування.

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