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  1. В Украине

В МОН назвали количество школ, которые потеряют государственное финансирование

18:44, 23 марта 2024
Учителя малых школ в Украине останутся без государственных зарплат.
В МОН назвали количество школ, которые потеряют государственное финансирование
Источник фото: glavcom
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Кабинет Министров Украины принял решение о прекращении финансирования из государственного бюджета зарплаты учителей, работающих в школах с небольшим количеством учеников, за исключением начальных учебных заведений.

Согласно новым правилам, начиная с 1 сентября 2025 года, это ограничение будет касаться школ, где учится менее 45 учеников, а с 1 сентября 2026 года - школ с меньшим количеством учеников, чем 60.

Как пишет "Украинская правда" по данным Министерства образования и науки, сейчас в Украине существуют такие школы по данным ГНУ "Институт образовательной аналитики":

  • 468 гимназий с менее чем 45 учениками;
  • 1012 гимназий с менее чем 60 учениками;
  • 71 лицей с менее чем 45 учениками;
  • 193 лицея с менее чем 60 учениками.

Итак, сейчас в Украине функционирует 539 школ, на которые будут распространяться новые правила в 2025 году, и 1205 школ, которые попадут под эти ограничения в 2026 году.

Местные органы самоуправления смогут принимать решения относительно этих школ, в частности, организовать транспорт учеников в ближайшую большую школу или оплачивать зарплату учителям за счет местных бюджетов. Общины все еще будут получать средства на образование всех детей, но не смогут тратить их на поддержку маленьких школ.

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