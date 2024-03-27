У Житомирі сталася стрілянина: що відомо

Правоохоронці у салоні автомобіля виявили 43-річного житомирянина з, ймовірно, вогнепальним пораненням.

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Зранку 27 березня у дворі багатоповерхівки у Житомирі сталася стрілянина. Як повідомили у поліції області, повідомленні про звуки пострілів та ймовірне поранення людини надійшло близько 8:15.

На місце події правоохоронці у салоні автомобіля виявили 43-річного житомирянина з, ймовірно, вогнепальним пораненням.

Чоловіка госпіталізували.

Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб. Триває з’ясування всіх обставин.

Раніше стало відомо, що у Дарницькому районі Києва сталася стрілянина: подробиці.

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