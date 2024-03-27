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Суд зобов'язав УПЦ МП повернути у державну власність Успенський собор у Каневі

14:53, 27 березня 2024
Суд визнав незаконним право власності Київської митрополії УПЦ (МП) на об’єкт культурної спадщини національного значення.
Суд зобов'язав УПЦ МП повернути у державну власність Успенський собор у Каневі
Джерело фото: gp.gov.ua
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Суд зобов'язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність Успенський (Георгіївський) собор XII століття на Черкащині у Каневі, який є об'єктом культурної спадщини національного значення. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл УПЦ (МП) на оформлення права власності на цю пам'ятку, що стало підставою для реєстрації права колективної власності. Однак прокуратура в суді довела незаконність передачі собору, оскільки законодавством заборонено відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності.

Суд визнав рішення виконкому Канівської міської ради щодо передачі цієї будівлі УПЦ (МП) незаконним і скасував свідоцтво про право власності, а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення. Орієнтовна вартість будівлі Успенського собору оцінюється у понад 8,5 млн гривень.

Наразі суд задовольнив позовну заяву окружної прокуратури в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України проти виконкому Канівської міської ради і Київської митрополії УПЦ (МП).

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