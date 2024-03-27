У Запоріжжі, Ужгороді та Рівненській області назвали дати завершення опалювального сезону

Опалення у Запоріжжі, Ужгороді та на Рівненщині вимкнуть до 1 квітня.

Опалювальний сезон у деяких регіонах України наближається до завершення. У Запоріжжі опалення припинять з 29 березня, враховуючи підвищення середньодобової температури повітря вище 8 градусів тепла протягом трьох днів. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв оголосив про це разом із рішенням Ужгородської міськради та Рівненської обласної державної адміністрації.

У місті Запоріжжі опалення закінчиться 29 березня, і після цього жителі не будуть сплачувати плату за тепло. Ужгород завершить опалювальний сезон 1 квітня, але у разі потреби продовжить опалювання у закладах охорони здоров'я та освіти.

Тим часом, у двох громадах Рівненської області опалення припинять 30 та 31 березня. Ця ініціатива стосується Дубровицької та Клесівської громад. Крім того, у Корецькій та Крупецькій громадах вирішили не подавати тепло до шкіл у зв'язку зі шкільними канікулами.

Нагадаємо, у Миколаєві назвали дату завершення опалювального сезону.

Також ми писали, що на цьому тижні Київ розпочне процес відключення від опалення будівель.

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