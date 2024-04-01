У КМДА озвучили відсоток відключених від опалення житлових будинків

«Київтеплоенерго» уже завершує відключення житлових будинків від тепла.

Як ми писали, Україна поступово завершує опалювальний сезон. У столиці комунальне підприємство «Київтеплоенерго» уже завершує відключення житлових будинків від тепла. Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на сьогодні відключення вже завершено в будинках, що обслуговуються районними керуючими компаніями.

За індивідуальними заявками відключено понад 99% житлових будівель ОСББ і ЖБК та майже 80% відомчого житла.

«Процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо, триває, оскільки відбувається за письмовими заявками їхніх керівників, враховуючи специфіку закладів», – пояснив Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, завершення опалювального сезону в столиці почали 28 березня.

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