В КГГА озвучили процент отключенных от отопления жилых домов

«Киевтеплоэнерго» уже завершает отключение жилых домов от тепла.

Как мы писали, Украина постепенно завершает отопительный сезон. В столице коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уже завершает отключение жилых домов от тепла. Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, на сегодняшний день отключение уже завершено в домах, обслуживаемых районными управляющими компаниями.

По индивидуальным заявкам отключено более 99% жилых зданий ОСМД и ЖСК и около 80% ведомственного жилья.

«Процесс отключения систем отопления в учреждениях социальной сферы, в частности в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и т.д., продолжается, поскольку происходит по письменным заявкам их руководителей, учитывая специфику заведений», – пояснил Петр Пантелеев.

Напомним, завершение отопительного сезона в столице началось 28 марта.

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