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В Чехии врачи ошибочно сделали аборт беременной женщине, пришедшей на плановый осмотр

18:34, 1 апреля 2024
У женщины произошел выкидыш, в результате чего она потеряла здорового ребенка.
В Чехии врачи ошибочно сделали аборт беременной женщине, пришедшей на плановый осмотр
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В Чехии врачи перепутали пациенток и провели операцию беременной женщине, пришедшей на плановый осмотр. Об этом сообщает CNN Prima News.

Обе женщины лечились в университетской больнице «Буловка». Одна из них была на 4 месяца беременности и планировала посетить медицинское учреждение на плановое освидетельствование.

Другой пациентке медики планировали сделать операцию, проводимую при лечении заболевания матки. Отмечается, что подобное хирургическое вмешательство также могут производиться с целью прерывания беременности.

Известно, что обе женщины были иностранками – они происходили из стран Азии. Их перепутали, и медики прооперировали здоровую пациентку. После этого у женщины произошел выкидыш, в результате чего она потеряла здорового ребенка.

Причину ошибки устанавливают. Сотрудников больницы, которые могут быть причастны к происшествию, временно отстранили от работы.

В Министерстве здравоохранения Чехии отметили, что по факту происшествия сейчас проводятся расследования.

По словам министра здравоохранения Камал Фархан, если будет доказана халатность медиков, больница выплатит пострадавшей пациентке компенсацию.

«Однако средствами никто не заменит потерю, которую понесла мать», – добавил он.

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