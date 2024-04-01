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рф не отказалась от наступления на Киев, Одессу и Николаев, — Сергей Братчук

23:30, 1 апреля 2024
Представитель Украинской добровольческой армии отметил, что у рф нет сил, чтобы пойти в такое наступление, но отметил, что нужно готовиться к любым действиям врага.
рф не отказалась от наступления на Киев, Одессу и Николаев, — Сергей Братчук
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россия не отказалась от наступления на Киев, Одессу и Николаев, несмотря на то, что ресурсов у врага нет, но стоит готовиться. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Он отметил, что страна-агрессор не отказалась от планов уничтожения Украины. По его словам, замыслы оккупанты не способны реализовать, но такие попытки могут быть в будущем.

"Нужно готовиться. Надо оценивать собственные ресурсы, собственные возможности и адекватно планировать действия на те риски и вызовы, которые для нас существуют", - пояснил Братчук.

Он также добавил, что оккупанты мечтают, чтобы непризнанное Приднестровье открыло второй фронт.

Но, по словам Братчука, бои за Авдеевку показали, что для масштабных наступлений войскам рф нужно большое количество личного состава и техники.

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