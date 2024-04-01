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рф не відмовилася від наступу на Київ, Одесу та Миколаїв, — Сергій Братчук

23:30, 1 квітня 2024
Речник Української добровольчої армії зазначив, що у рф немає сил, щоб піти в такий наступ, але зауважив, що треба готуватися до будь-яких дій ворога.
рф не відмовилася від наступу на Київ, Одесу та Миколаїв, — Сергій Братчук
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росія не відмовилася від наступу на Київ, Одесу та Миколаїв, попри те, що ресурсів у ворога немає, але варто готуватися. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Він зазначив, що країна-агресор не відмовилася від планів знищення України. За його словами, задуми наразі окупанти не здатні реалізувати, але такі спроби можуть бути у майбутньому.

"Треба готуватися. Треба оцінювати власні ресурси, власні можливості, і адекватно планувати дії на ті ризики і виклики, які для нас існують", – пояснив Братчук.

Він також додав, що окупанти мріють, щоб невизнане Придністров'я відкрило другий фронт.

Але, за словами Братчука, бої за Авдіївку показали, що для масштабних наступів військам рф потрібна велика кількість особового складу та техніки.

 

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