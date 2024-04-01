Прем’єр Баварії розкритикував декриміналізацію канабісу в Німеччині

Прем'єр-міністр Баварії пообіцяв обмежене використання нового закону в очолюваній ним федеральній землі.

Джерело фото: IMAGO/Panama Pictures

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер піддав декриміналізацію зберігання та вирощування лікарських конопель в домашніх умовах в Німеччині. Про це він написав у соцмережі Х.

«Наркотикам – ні! Ми рішуче відкидаємо легалізацію наркотиків. Законом про канабіс Німеччина завдає шкоди собі та ставить під загрозу здоров'я населення», – зазначив він.

Зьодер пообіцяв обмежене використання нового закону в очолюваній ним федеральній землі.

Свій пост він доповнив зображенням із написом: «Легалізація канабісу – це фатальна помилка».

Ми писали раніше, що у Німеччині з 1 квітня декриміналізують зберігання та вирощування лікарських конопель в домашніх умовах.

Закон передбачає, що рекреаційний канабіс або буде культивуватися користувачами вдома, або споживатися в так званих некомерційних асоціаціях культивування, також відомих як «соціальні клуби канабісу».

Для тих, хто бажає спробувати виростити коноплі вдома, ліміт буде три рослини на домогосподарство. Якщо догляд за рослинами виявиться складним, буде можливість подати заявку та приєднатися до соціального клубу канабісу, який може налічувати до 500 учасників. Споживання медичного канабісу в таких місцях буде дозволено. Такий варіант відкритий лише для жителів Німеччини, оскільки влада не зацікавлена ​​у заохоченні наркотуризму.

Крім того, буде встановлено обмеження на зберігання канабісу. Вдома зберігати можна 50 грамів марихуани, тоді як у громадських місцях – лише 25 грамів. Вживання канабісу в публічних місцях матиме певні обмеження. Куріння канабісу біля шкіл, дитячих садків чи спортивних майданчиків заборонено протягом дня до 20:00.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX.

Він набув чинності 16 лютого та буде введений в дію через шість місяців.

Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відтепер КМУ, МОЗ, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, мають три місяці, щоби привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

У МОЗ зазначили, що активно працюють над їхньою розробкою, щоб на момент введення в дію Закону для всіх учасників ринку були встановлені чіткі, прозорі та зрозумілі правила роботи, а лікарські засоби на основі медичного канабісу швидше потрапили до пацієнтів.

Закон передбачає, що кожна рослина, партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування лікарського засобу на основі канабісу маркуватиметься унікальним електронним ідентифікатором. Дані вноситимуться до спеціально створеної єдиної електронної системи обліку.

Відпуск лікарських засобів на основі медичного канабісу буде можливий виключно за електронним рецептом лікаря відповідно до медичних показань.

Використання рослин роду коноплі (Cannabis) в інших, крім медичних і промислових цілей, наукової та науково-технічної діяльності, залишається під забороною.

За словами народної депутатки Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях, а близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Перелік хвороб і станів для призначення ліків затвердить МОЗ.

Яким буде «життєвий цикл» ліків і як ліки потраплятимуть до пацієнтів також розповіли у МОЗ.

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