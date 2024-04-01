Премьер Баварии раскритиковал декриминализацию каннабиса в Германии

Премьер-министр Баварии пообещал ограниченное использование нового закона в возглавляемой им федеральной земле.

Источник фото: IMAGO/Panama Pictures

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подверг критике декриминализацию хранения и выращивания лекарственной конопли в домашних условиях в Германии. Об этом он написал в соцсети Х.

«Наркотикам – нет! Мы решительно отвергаем легализацию наркотиков. Законом о каннабисе Германия наносит вред себе и ставит под угрозу здоровье населения», – отметил он.

Зедер пообещал ограниченное использование нового закона в возглавляемой им федеральной земле.

Свой пост он дополнил изображением с надписью: «Легализация каннабиса – это роковая ошибка».

Мы писали ранее, что в Германии с 1 апреля декриминализируют хранение и выращивание лекарственной конопли в домашних условиях.

Закон предусматривает, что рекреационный каннабис либо будет культивироваться пользователями дома, либо потребляться в так называемых некоммерческих ассоциациях культивирования, также известных как «социальные клубы каннабиса».

Для желающих попытаться вырастить конопля дома, лимит будет три растения на домохозяйство. Если уход за растениями окажется сложным, будет возможность подать заявку и присоединиться к социальному клубу каннабиса, который может насчитывать до 500 участников. Потребление медицинского каннабиса в таких местах будет разрешено. Такой вариант открыт только для жителей Германии, поскольку власти не заинтересованы в поощрении наркотуризма.

Кроме того, будут установлены ограничения на хранение каннабиса. Дома хранить можно 50 граммов марихуаны, тогда как в общественных местах – всего 25 граммов. Употребление каннабиса в публичных местах будет иметь определенные ограничения. Курение каннабиса возле школ, детских садов или спортивных площадок запрещено в течение дня до 20:00.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

Он вступил в силу 16 февраля и будет введен в действие через шесть месяцев.

Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе в государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что отныне КМУ, Минздрав, другие министерства и центральные органы исполнительной власти имеют три месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом.

В Минздраве отметили, что активно работают над их разработкой, чтобы на момент введения в действие Закона для всех участников рынка были установлены четкие, прозрачные и понятные правила работы, а лекарственные средства на основе медицинского каннабиса скорее попали к пациентам.

Закон предусматривает, что каждое растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства на основе каннабиса будет маркироваться уникальным электронным идентификатором. Данные будут вноситься в специально созданную единую электронную систему учета.

Отпуск лекарственных средств на основе медицинского каннабиса будет возможен исключительно по электронному рецепту врача в соответствии с медицинскими показаниями.

Использование растений рода конопли (Cannabis) в других, кроме медицинских и промышленных целей, научной и научно-технической деятельности, остается под запретом.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Перечень болезней и состояний для назначения лекарств утвердит Минздрав.

Каким будет «жизненный цикл» лекарств и как лекарства будут попадать к пациентам также рассказали в Минздраве.

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