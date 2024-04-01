Практика судов
  1. В мире

Премьер Баварии раскритиковал декриминализацию каннабиса в Германии

17:31, 1 апреля 2024
Премьер-министр Баварии пообещал ограниченное использование нового закона в возглавляемой им федеральной земле.
Премьер Баварии раскритиковал декриминализацию каннабиса в Германии
Источник фото: IMAGO/Panama Pictures
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подверг критике декриминализацию хранения и выращивания лекарственной конопли в домашних условиях в Германии. Об этом он написал в соцсети Х.

«Наркотикам – нет! Мы решительно отвергаем легализацию наркотиков. Законом о каннабисе Германия наносит вред себе и ставит под угрозу здоровье населения», – отметил он.

Зедер пообещал ограниченное использование нового закона в возглавляемой им федеральной земле.

Свой пост он дополнил изображением с надписью: «Легализация каннабиса – это роковая ошибка».

Мы писали ранее, что в Германии с 1 апреля декриминализируют хранение и выращивание лекарственной конопли в домашних условиях.

Закон предусматривает, что рекреационный каннабис либо будет культивироваться пользователями дома, либо потребляться в так называемых некоммерческих ассоциациях культивирования, также известных как «социальные клубы каннабиса».

Для желающих попытаться вырастить конопля дома, лимит будет три растения на домохозяйство. Если уход за растениями окажется сложным, будет возможность подать заявку и присоединиться к социальному клубу каннабиса, который может насчитывать до 500 участников. Потребление медицинского каннабиса в таких местах будет разрешено. Такой вариант открыт только для жителей Германии, поскольку власти не заинтересованы в поощрении наркотуризма.

Кроме того, будут установлены ограничения на хранение каннабиса. Дома хранить можно 50 граммов марихуаны, тогда как в общественных местах – всего 25 граммов. Употребление каннабиса в публичных местах будет иметь определенные ограничения. Курение каннабиса возле школ, детских садов или спортивных площадок запрещено в течение дня до 20:00.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

Он вступил в силу 16 февраля и будет введен в действие через шесть месяцев.

Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе в государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что отныне КМУ, Минздрав, другие министерства и центральные органы исполнительной власти имеют три месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом.

В Минздраве отметили, что активно работают над их разработкой, чтобы на момент введения в действие Закона для всех участников рынка были установлены четкие, прозрачные и понятные правила работы, а лекарственные средства на основе медицинского каннабиса скорее попали к пациентам.

Закон предусматривает, что каждое растение, партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства на основе каннабиса будет маркироваться уникальным электронным идентификатором. Данные будут вноситься в специально созданную единую электронную систему учета.

Отпуск лекарственных средств на основе медицинского каннабиса будет возможен исключительно по электронному рецепту врача в соответствии с медицинскими показаниями.

Использование растений рода конопли (Cannabis) в других, кроме медицинских и промышленных целей, научной и научно-технической деятельности, остается под запретом.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Перечень болезней и состояний для назначения лекарств утвердит Минздрав.

Каким будет «жизненный цикл» лекарств и как лекарства будут попадать к пациентам также рассказали в Минздраве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают запретить арестовывать недвижимое имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя

Авторы законопроекта указывают, что имеют место злоупотребления правоохранительными органами арестом имущества добросовестных приобретателей.

Выборы нового главы ВККС 1 апреля не состоялись: известна причина

Пока что нет претендентов на должность председателя Высшей квалификационной комиссии судей.

Работник аппарата суда предложил судье «обсудить» дело, но судья заподозрила провокацию

Неприятный инцидент зафиксирован в Харьковской области.

Ключевой вопрос сейчас в Европе – зачем выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей – Ярослав Юрчишин

По словам председателя Комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, ключевой вопрос сейчас, который очень часто возникает в Европе – почему они должны выделять оружие, если Украина не может мобилизовать людей, и это проблема.

Верховный Суд определил юрисдикцию спора об обжаловании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и разрешения на строительство

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство, поскольку считали, что требования об отмене ГУО застройки земельного участка, разрешения на выполнение строительных работ являются производными и могут быть рассмотрены гражданским судом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва