Депутаты предлагают запретить арестовывать недвижимое имущество, если оно находится в собственности добросовестного приобретателя

Авторы законопроекта указывают, что имеют место злоупотребления правоохранительными органами арестом имущества добросовестных приобретателей.

Группа народных депутатов зарегистрировала 29 марта в парламенте законопроект 11135, которым предлагаются изменения в Уголовный процессуальный кодекс, Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодексы относительно отдельных аспектов усиления защиты прав добросовестного приобретателя. Инициаторами законопроекта выступают народные депутаты Игорь Фрис, Галина Янченко, Тарас Батенко и другие.

Как отмечают авторы, основанием для разработки законопроекта является необходимость усовершенствования и усиления защиты прав добросовестных приобретателей, в отношении недвижимого имущества которых осуществляются меры по обеспечению уголовного производства путем наложения ареста.

Так, депутаты указывают, что на практике существуют нередкие случаи злоупотребления представителями правоохранительных органов предоставленными им процессуальными полномочиями по чрезмерному применению мер, что в свою очередь ограничивает лиц, получивших статус добросовестного приобретателя в отношении такого имущества, в свободном осуществлении права собственности в отношении него. В действующем процессуальном законодательстве отсутствуют эффективные и действенные механизмы оперативного реагирования на чрезмерные ограничения конституционных прав и свобод участников уголовных производств. Аналогичные ситуации появляются на практике также в гражданских и хозяйственных производствах.

Итак, законопроектом предлагаются изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины:

уточнение положений УПК в части определения момента возникновения у лица статуса лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте;

устанавливается, что рассмотрение ходатайства об аресте имущества третьего лица во время досудебного расследования осуществляется при обязательном участии третьего лица или его представителя.

введение запрета на арест недвижимого имущества (в том числе земельного участка), если оно находится в собственности добросовестного приобретателя;

повторная подача ходатайства об аресте имущества по тем же основаниям возможна только при возникновении новых обстоятельств, свидетельствующих о необходимости наложения ареста

распространение действия правозащитных механизмов и на отношения, возникшие до вступления в силу соответствующих положений законопроекта. Так, отмечается, что вступление в силу этого закона будет основанием для отмены во время досудебного расследования следственным судьей, а во время судебного производства – судом ареста, наложенного в уголовном производстве на недвижимое имущество добросовестного приобретателя до вступления в силу нового закона (в случае его принятия) за ходатайством владельца такого имущества

Статьи Хозяйственного процессуального и Гражданского процессуального кодексов Украины дополняются положениями о недопущении обеспечения иска путем наложения ареста на недвижимое имущество (в том числе земельный участок), если оно находится в собственности добросовестного приобретателя, а также принятие других мер обеспечения иска, предусматривающих обременение прав владельца на такое имущество.

Кроме того, указанные законодательные акты дополняются положениями по распространению действия соответствующих механизмов и на отношения, возникшие до вступления в силу соответствующих положений законопроекта.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.