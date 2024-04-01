Депутати пропонують заборонити арештовувати нерухоме майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача

Автори законопроекту вказують, що мають місце зловживання правоохоронними органами арештом майна добросовісних набувачів.

Група народних депутатів зареєструвала 29 березня у парламенті законопроект 11135, яким пропонуються зміни до Кримінального процесуального кодексу, Господарського та Цивільного процесуального кодексів щодо окремих аспектів посилення захисту прав добросовісного набувача. Ініціаторами законопроекту виступають народні депутати Ігор Фріс, Галина Янченко, Тарас Батенко та інші.

Як зазначають автори, підставою для розробки законопроекту є необхідність удосконалення та посилення захисту прав добросовісних набувачів, щодо нерухомого майна яких здійснюються заходи забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту.

Так, депутати вказують, що на практиці існують непоодинокі випадки зловживання представниками правоохоронних органів наданими їм процесуальними повноваженнями щодо надмірного застосування запобіжних заходів, що у свою чергу обмежує осіб, які набули статус добросовісного набувача щодо такого майна, у вільному здійсненні права власності щодо нього. У чинному процесуальному законодавстві наразі відсутні ефективні та дієві механізми оперативного реагування на надмірні обмеження конституційних прав і свобод учасників кримінальних проваджень. Аналогічні ситуації виникають на практиці також у цивільних та господарських провадженнях.

Отже, законопроектом пропонуються зміни до Кримінального процесуального кодексу України, що передбачають:

уточнення положень КПК в частині визначення моменту виникнення у особи статусу особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт;

встановлюється, що розгляд клопотання про арешт майна третьої особи під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі третьої особи або її представника.

введення заборони на арешт нерухомого майна (в тому числі земельної ділянки), якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача;

повторне подання клопотання про арешт майна з тих самих підстав можливе лише при виникненні нових обставин, які свідчать про необхідність накладення арешту

поширення дії правозахисних механізмів і на відносини, що виникли до набрання чинності відповідними положеннями законопроекту. Так, зазначається, що набрання чинності цим законом буде підставою для скасування під час досудового розслідування слідчим суддею, а під час судового провадження – судом арешту, накладеного у кримінальному провадженні на нерухоме майно добросовісного набувача до набрання чинності новим законом (у разі його прийняття) за клопотанням власника такого майна

Статті Господарського процесуального та Цивільного процесуального кодексів України доповнюються положеннями щодо недопущення забезпечення позову шляхом накладення арешту на нерухоме майно (в тому числі земельну ділянку), якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, а також вжиття інших заходів забезпечення позову, що передбачають обтяження речових прав власника на таке майно.

Крім того зазначені законодавчі акти доповнюються положеннями щодо поширення дії відповідних механізмів і на відносини, що виникли до набрання чинності відповідними положеннями законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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