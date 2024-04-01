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У Чехії лікарі помилково зробили аборт вагітній жінці, яка прийшла на плановий огляд

18:34, 1 квітня 2024
У жінки стався викидень, внаслідок чого вона втратила здорову дитину.
У Чехії лікарі помилково зробили аборт вагітній жінці, яка прийшла на плановий огляд
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У Чехії лікарі переплутали пацієнток і провели операцію вагітній жінці, яка прийшла на плановий огляд. Про це повідомляє CNN Prima News.

Зазначається, що обидві жінки лікувалися в університетської лікарні «Буловка». Одна з них була на 4 місяці вагітності й планувала навідатися в медичний заклад на плановий огляд.

Іншій пацієнтці медики планували зробити операцію, яку проводять під час лікування захворювання матки. Зазначається, що подібне хірургічне втручання також можуть робити з метою переривання вагітності.

Відомо, що обидві жінки були іноземками – вони походили з країн Азії. Їх переплутали й медики прооперували здорову пацієнтку. Після цього в жінки стався викидень, внаслідок чого вона втратила здорову дитину. 

Причину помилки наразі встановлюють. Співробітників лікарні, які можуть бути причетними до події, тимчасово відсторонили від роботи.

У Міністерстві охорони здоров'я Чехії зазначили, що за фактом події нині проводять розслідування.

За словами міністра охорони здоров’я Камал Фархан, якщо буде доведено недбалість медиків, лікарня виплатить постраждалій пацієнтці компенсацію.

«Однак коштами ніхто не замінить втрату, якої зазнала мати», – додав він.

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