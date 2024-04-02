Украина начала сезон закачки газа

Конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона.

Источник фото: РБК-Украина

Группа Нафтогаз начала сезон закачки газа в подземные хранилища. По данным АО «Укртрансгаз», в течение отопительного сезона 2023 – 2024 годов было отобрано 8,5 млрд куб. м природного газа из ПХГ, из них Украина использовала 6,7 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении Группы Нафтогаз.

«Конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона», – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Всего сезон отбора газа длился 145 дней, уточняют в компании.

Как мы писали, Украина постепенно завершает отопительный сезон. В столице коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уже завершает отключение жилых домов от тепла. Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, на сегодняшний день отключение уже завершено в домах, обслуживаемых районными управляющими компаниями.

Напомним, завершение отопительного сезона в столице началось 28 марта.

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