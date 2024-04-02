Как оформить разрешение на трудоустройство: разъяснение Гоструда

Для оформления разрешения на трудоустройство необходимо собрать пакет документов и подать их в территориальный орган Государственной службы занятости.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, как оформить разрешение на трудоустройство.

Для оформления разрешения на трудоустройство необходимо собрать пакет документов и подать их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Работодатель подает:

заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в котором работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства, в соответствии с законами Украины не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне;

копии страниц паспортного документа иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, удостоверенным в установленном порядке;

цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5 x 4,5 сантиметра;

копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, удостоверенная работодателем.

Пакет документов зависит от категории работника, к которой принадлежит иностранец, и имеет ряд нюансов.

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