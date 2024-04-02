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Влечет ли отсутствие единого протокола по результатам контроля за совершением преступления недопустимость доказательств, полученных в ходе НСРД: позиция Верховного Суда

11:13, 2 апреля 2024
КУС проверил, что во исполнение постановления прокурора о проведении НСРД – контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента свидетелю детективом дважды вручены заранее замеченные денежные средства, о чем составлены соответствующие протоколы.
Влечет ли отсутствие единого протокола по результатам контроля за совершением преступления недопустимость доказательств, полученных в ходе НСРД: позиция Верховного Суда
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Не является нарушением требований статей 104, 252 и п. 4 ст. 271 УПК отсутствие отдельного протокола о ходе и результатах контроля за совершением преступления при одновременном проведении контроля за совершением преступления, аудио-, видеоконтроля личности и снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей. Об этом сообщила коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в постановлении от 22 февраля 2024 года по делу №688/3517/16-к.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

ВАКС одно лицо признал виновным и осудил по ч. 2 ст. 369-2 УК; а второе – по ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 369-2 УК. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменения этот приговор.

В кассационной жалобе защитник одного из осужденных отмечает, что сторона обвинения не предоставила надлежащих и допустимых доказательств подтверждения доказанности виновности подзащитного в совершении уголовных правонарушений, за которые он осужден.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. КУС установил, что сторона защиты в ходе судебного разбирательства указывала на отсутствие единого протокола по результатам контроля за совершением преступления, что, по ее мнению, влечет недопустимость доказательств, полученных в ходе НСРД.

КУС проверил, что во исполнение постановления прокурора о проведении НСРД – контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента свидетелю детективом дважды были вручены заранее идентифицированные (замеченные) денежные средства, о чем составлены соответствующие протоколы.

Именно эти денежные средства, идентифицированные и врученные свидетелю, с соответствующими номерами и сериями, обнаружены и изъяты при обыске у обоих обвиняемых.

Одновременно с проведением контроля за совершением преступления стороной обвинения проводились аудио-, видеоконтроль и снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей.

Суд первой инстанции, исследовав протоколы осмотра предметов (денежных средств) с приложениями, протоколы обысков у двух обвиняемых, протоколы по результатам проведения НСРД (аудио-, видеоконтроля личности и снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей) признал их надлежащими и допустимыми доказательствами.

КУС указал, что, учитывая наличие в материалах производства вышеуказанных протоколов, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствие отдельного протокола о ходе и результатах НСРД контроля за совершением преступления не является нарушением требований статей 104, 252 и п. 4 ст. 271 УПК.

КУС констатировал правильность заключения суда первой инстанции о том, что отсутствие отдельного протокола о ходе и результатах НСРД – контроля за совершением преступления в этом производстве не привело к существенному нарушению требований УПК, прав и интересов обвиняемых.

Автор: Наталя Мамченко 

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