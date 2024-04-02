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Чи тягне відсутність єдиного протоколу за результатами контролю за вчиненням злочину недопустимість доказів, отриманих в ході НСРД: позиція Верховного Суду

11:13, 2 квітня 2024
ККС перевірив, що на виконання постанови прокурора про проведення НСРД – контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту свідку детективом двічі вручено заздалегідь помічені грошові кошти, про що складено відповідні протоколи.
Чи тягне відсутність єдиного протоколу за результатами контролю за вчиненням злочину недопустимість доказів, отриманих в ході НСРД: позиція Верховного Суду
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Не є порушенням вимог статей 104, 252 і п. 4 ст. 271 КПК відсутність окремого протоколу про хід та результати контролю за вчиненням злочину в разі одночасного проведення контролю за вчиненням злочину, аудіо-, відеоконтролю особи та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Про це зазначила колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 22 лютого 2024 року по справі №688/3517/16-к.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

ВАКС одну особу визнав винуватою та засудив за ч. 2 ст. 369-2 КК; а другу – за ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 369-2 КК. Апеляційна палата ВАКС залишила без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник одного з засуджених зазначає, що стороною обвинувачення не надало належних та допустимих доказів на підтвердження доведеності винуватості підзахисного у вчиненні кримінальних правопорушень, за які його засуджено.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. ККС установив, що сторона захисту в ході судового розгляду вказувала на відсутність єдиного протоколу за результатами контролю за вчиненням злочину, що, на її думку, тягне недопустимість доказів, отриманих в ході НСРД.

ККС перевірив, що на виконання постанови прокурора про проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту свідку детективом двічі було вручено заздалегідь ідентифіковані (помічені) грошові кошти, про що складено відповідні протоколи.

Саме ці грошові кошти, які були ідентифіковані та вручені свідку, із відповідними номерами та серіями, виявлено та вилучено під час обшуку у обох обвинувачених.

Одночасно із проведенням контролю за вчиненням злочину стороною обвинувачення проводилися аудіо-, відеоконтроль особи та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Суд першої інстанції, дослідивши протоколи огляду предметів (грошових коштів) з додатками, протоколи обшуків у двох обвинувачених, протоколи за результатами проведення НСРД (аудіо-, відеоконтролю особи та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), визнав їх належними та допустимими доказами.

ККС указав, що з огляду на наявність у матеріалах провадження вищевказаних протоколів суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що відсутність окремого протоколу про хід та результати НСРД ̶ контролю за вчиненням злочину не є порушенням вимог статей 104, 252 і п. 4 ст. 271 КПК.

ККС констатував правильність висновку суду першої інстанції про те, що відсутність окремого протоколу про хід та результати НСРД ̶контролю за вчиненням злочину у цьому провадженні не призвела до істотного порушення вимог КПК, прав та інтересів обвинувачених.

Автор: Наталя Мамченко 

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