Мінфін оновив дашборд щодо рівня зарплат та чисельності працівників в держорганах

Середня зарплата серед держорганів центрального рівня, збільшилася до 43 із 38 тисяч гривень, а середній посадовий оклад для цих органів збільшився з 22 до 25 тисяч гривень.

Як ми повідомляли, Міністерство фінансів випустило дашборд по рівню зарплат в державних органах.

2 квітня Мінфін оновив аналітичний інструмент щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади на основі отриманих даних від державних органів.

Так, у відомстві розповіли, що у лютому, порівняно із січнем 2024 року, середня зарплата серед держорганів центрального рівня, які подали дані через автоматизовану інформаційну систему онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету, збільшилася до 43 тис. грн із 38 тис. грн, а середній посадовий оклад для цих органів збільшився з 22 до 25 тис. гривень.

Заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев зауважив, що порівняно з січнем у лютому майже всі органи перейшли на нову, грейдову систему оплати праці. Тому простежується ріст середнього рівня оплати праці.

За його словами, на рівень середньої заробітної плати впливають такі одноразові виплати як компенсація за невикористану відпустку, допомога на оздоровлення, вихідна допомога при звільненні тощо.

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