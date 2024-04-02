Минфин обновил дашборд по уровню зарплат и численности работников в госорганах

Средняя зарплата среди госорганов центрального уровня увеличилась до 43 из 38 тысяч гривен, а средний должностной оклад для этих органов увеличился с 22 до 25 тысяч гривен.

Как мы сообщали, Министерство финансов выпустило дашборд по уровню зарплат в государственных органах.

2 апреля Минфин обновил аналитический инструмент по оплате труда и численности сотрудников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти на основе полученных данных от государственных органов.

Так, в ведомстве рассказали, что в феврале по сравнению с январем 2024 года средняя зарплата среди госорганов центрального уровня, предоставивших данные через автоматизированную информационную систему онлайн-взаимодействия с распорядителями средств государственного бюджета, увеличилась до 43 тыс. грн с 38 тыс. грн, а средний должностной оклад для этих органов увеличился с 22 до 25 тыс. гривен.

Заместитель Министра финансов Роман Ермоличев отметил, что по сравнению с январем в феврале почти все органы перешли на новую грейдовую систему оплаты труда. Поэтому наблюдается рост среднего уровня оплаты труда.

По его словам, на уровень средней заработной платы влияют такие единовременные выплаты как компенсация за неиспользованный отпуск, пособие на оздоровление, выходная помощь при увольнении и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.