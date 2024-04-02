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Минфин обновил дашборд по уровню зарплат и численности работников в госорганах

11:05, 2 апреля 2024
Средняя зарплата среди госорганов центрального уровня увеличилась до 43 из 38 тысяч гривен, а средний должностной оклад для этих органов увеличился с 22 до 25 тысяч гривен.
Минфин обновил дашборд по уровню зарплат и численности работников в госорганах
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Как мы сообщали, Министерство финансов выпустило дашборд по уровню зарплат в государственных органах.

2 апреля Минфин обновил аналитический инструмент по оплате труда и численности сотрудников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти на основе полученных данных от государственных органов.

Так, в ведомстве рассказали, что в феврале по сравнению с январем 2024 года средняя зарплата среди госорганов центрального уровня, предоставивших данные через автоматизированную информационную систему онлайн-взаимодействия с распорядителями средств государственного бюджета, увеличилась до 43 тыс. грн с 38 тыс. грн, а средний должностной оклад для этих органов увеличился с 22 до 25 тыс. гривен.

Заместитель Министра финансов Роман Ермоличев отметил, что по сравнению с январем в феврале почти все органы перешли на новую грейдовую систему оплаты труда. Поэтому наблюдается рост среднего уровня оплаты труда.

По его словам, на уровень средней заработной платы влияют такие единовременные выплаты как компенсация за неиспользованный отпуск, пособие на оздоровление, выходная помощь при увольнении и т.д.

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