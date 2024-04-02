Сдавал поддельную валюту в обменники: в Черновицкой области будут судить злоумышленника

Чтобы легализовать деньги, полученные преступным путем, мужчина покупал разнообразное имущество для собственных нужд.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении буковинца, реализующего поддельную иностранную валюту. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Установлено, что мужчина приобрел фальшивые доллары и евро. В последствии он сдавал поддельные купюры в пунктах обмена на территории Черновицкой области.

Во время обысков у мужчины изъяли 1200 евро и 1800 долларов разного номинала, мобильный телефон, транспортное средство, компьютерную технику и паспорт гражданина Румынии.

Чтобы легализовать деньги, полученные преступным путем, мужчина покупал разнообразное имущество для собственных нужд.

В настоящее время досудебное расследование по ч.1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины завершено, обвинительный акт направлен в суд.

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