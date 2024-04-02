Здавав підроблену валюту в обмінники: у Чернівецькій області судитимуть зловмисника

Аби легалізувати гроші, отримані злочинним шляхом, чоловік купував різноманітне майно для власних потреб.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області скерували до суду обвинувальний акт відносно буковинця, який реалізовував підроблену іноземну валюту. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Встановлено, що чоловік придбав фальшиві долари та євро. Надалі він здавав підроблені купюри в пунктах обміну на території Чернівецької області.

Під час проведених обшуків у чоловіка вилучи 1200 євро та 1800 доларів різного номіналу, мобільний телефон, транспортний засіб, комп’ютерну техніку та паспорт громадянина Румунії.

Аби легалізувати гроші, отримані злочинним шляхом, чоловік купував різноманітне майно для власних потреб.

Наразі досудове розслідування за ч.1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України завершене, обвинувальний акт скеровано до суду.

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