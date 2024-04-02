Заволодіння майже 95 млн грн Укрзализниці: викрито організовану групу на чолі з ексрадником Офісу Президента

Викрили організовану групу, яка привласнила 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для «Укрзалізниці».

Фото: НАБУ

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НАБУ і САП викрили організовану групу на АТ «Укрзалізниця» на чолі з колишнім радником Офісу Президента, яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами під час воєнного стану.

За даними видання «Слово і діло», йдеться про колишнього позаштатного радника ОП Артема Шила.

Слідство встановило, що протягом червня – грудня 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Ця компанія, за даними САП і НАБУ, постачала товари за завищеною вартістю. Пропозиції інших учасників тендеру з вигіднішими цінами відхилили за допомогою листа «Щодо загроз державній безпеці».

Зазначається, що ексрадник Офісу президента проігнорував громадянство контролера компанії та його зв’язки з рф.

Важливо, що компанію-переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який має зв’язки з країною-агресором.

Цей «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 роках «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Як повідомляється, суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Правоохоронці затримали організатора групи, співорганізатора та двох учасників. Попередньо їм кваліфікують статтю 191 ККУ — привласнення й розтрату чужого майна.

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