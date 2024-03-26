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Минфин выпустил дашборд по уровню зарплат в государственных органах

11:27, 26 марта 2024
Минфин разработал аналитический инструмент по оплате труда и численности сотрудников госорганов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.
Минфин выпустил дашборд по уровню зарплат в государственных органах
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С начала 2024 года в Украине изменены подходы к оплате труда в рамках реформы системы оплаты труда государственных служащих. Как поясняют в Министерстве финансов, цель - повысить предсказуемость, прозрачность и справедливость заработной платы и усовершенствовать эффективность менеджмента в государственном секторе.

На основе полученных данных от госорганов Минфин разработал и опубликовал аналитический инструмент («дашборд») по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.

По словам заместителя Министра финансов Романа Ермоличева, расходы государства на заработную плату работников государственных органов можно будет отследить с помощью этого аналитического инструмента. Он будет постоянно обновляться ежемесячно.

Информацию по оплате труда в государственных органах, местных госадминистрациях и органах судебной власти можно найти на «дашборде»:

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