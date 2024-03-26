Полиция Франции арестовала более 187 человек во время антинаркотических рейдов

Во Франции планируют арестовали 850 человек в ходе масштабных антинаркотических операций.

Источник фото: tv5monde

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил об арестах более 187 человек в рамках масштабных антинаркотических рейдов, которые проводятся в нескольких городах страны. Об этом сообщает TV5Monde.

Власти Франции начали крупную полицейскую операцию против наркоторговли. Операции были сосредоточены одновременно в Лилле, Лионе, Дижоне и в Парижском регионе.

"Наша цель - арестовать 850 человек. Мы достигли примерно четверти этой цели, если считать Марсель", - отметил Дарманен.

Он также заявил, что правительство стремится показать местным жителям свою серьезность в вопросе безопасности. Министр подтвердил, что подобные операции будут проведены "в нескольких других городах в ближайшие дни и недели".

По данным префектуры, в первый день операции в Марселе и Буш-дю-Роне было мобилизовано 900 полицейских, жандармов и таможенников.

Через три дня после начала операции было изъято 22 килограмма наркотиков, 71 человек был взят под стражу, более 385 000 евро наличными или активами и четыре единицы оружия.

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