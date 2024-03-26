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Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители нового поколения

15:09, 26 марта 2024
Правительство Японии приняло решение смягчить строгие национальные правила продаж в третьи страны вооружения, что позволит экспортировать истребители следующего поколения.
Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители нового поколения
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Правительство Японии смягчило правила продажи оружия, чтобы разрешить мировой экспорт истребителей следующего поколения, которые будут разработаны страной совместно с Британией и Италией. Об этом сообщает Kyodo.

В Японии, согласно конституции по «пацифистским принципам», длительное время существовали ограничения на экспорт вооружения, в том числе истребителей.

Кабинет премьер-министра Фумио Кишиды одобрил обновленные руководящие принципы передачи оборонного оборудования и технологий после согласия его правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и ее младшего партнера по коалиции партии Комейто пересмотреть действующие правила военного экспорта.

Издание добавляет, что согласие Токио на продажу будущих новейших истребителей на мировом рынке считалось основным препятствием для реализации трехстороннего проекта, поскольку существенно уменьшало его экономическую привлекательность.

В то же время новыми правилами установлено несколько ограничений. Так, Япония сможет экспортировать истребители, которые три страны намерены построить до 2035 года, при условии, что в покупающей их стране не ведутся боевые действия.

Кроме того, круг потенциальных покупателей ограничен странами, с которыми Япония имеет подписанные соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, которых в настоящее время насчитывается всего 15, включая ее близкого союзника Соединенными Штатами.

К тому же каждая будущая продажа потребует отдельного рассмотрения и одобрения японским правительством.

Перечисленные ограничения установлены ЛДП для того, чтобы успокоить Комейто, традиционно пацифистскую партию с «голубиной» позицией по вопросам безопасности и получить ее принципиальное согласие на пересмотр правил экспорта военной продукции.

Согласно своей пацифистской конституции Япония придерживается запрета на экспорт оружия, разработанного в стране или с его участием в международных проектах, в третьи страны, и в правительстве уверяют, приверженность этой базовой философии пацифистской нации останется неизменной, что будет гарантировать строгие процедуры для принятия решений по экспорту.

Работы над разработкой истребителя находятся на стадии проектирования, и три страны имеют целью разработать спецификации и требования к производительности нового самолета в следующие около пяти лет.

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