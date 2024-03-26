Японія пом’якшила правила експорту зброї, що дозволить продавати винищувачі нового покоління

Уряд Японії ухвалив рішення пом’якшити суворі національні правила продажу до третіх країн озброєння, що дозволить експортувати винищувачі наступного покоління.

Уряд Японії пом’якшив правила продажу зброї, щоб дозволити світовий експорт винищувачів наступного покоління, які будуть розроблені країною спільно з Британією та Італією. Про це повідомляє Kyodo.

У Японії, відповідно до конституції з «пацифістськими принципами», тривалий час існували обмеження на експорт озброєння, зокрема винищувачів.

Кабінет прем’єр-міністра Фуміо Кішіди схвалив оновлені керівні принципи передачі оборонного обладнання та технологій після згоди його правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) та її молодшого партнера по коаліції партії Комейто переглянути чинні правила військового експорту.

Видання додає, що згода Токіо на продаж майбутніх новітніх винищувачів на світовому ринку вважалась основною перешкодою для реалізації тристороннього проєкту, оскільки істотно зменшувала його економічну привабливість.

Водночас новими правилами встановлено кілька обмежень. Так, Японія зможе експортувати винищувачі, які три країни мають намір збудувати до 2035 року, за умови, що в країні, яка їх купує, не ведуться бойові дії.

Крім того, коло потенційних покупців обмежено країнами, з якими Японія має підписані угоди про передачу оборонного обладнання та технологій, яких наразі налічується лише 15, включно з її близьким союзником Сполученими Штатами.

До того ж кожен майбутній продаж потребуватиме окремого розгляду і схвалення японським урядом.

Перелічені обмеження встановлені ЛДП для того, щоб заспокоїти Комейто, традиційно пацифістську партію з «голубиною» позицією в питаннях безпеки та отримати її принципову згоду на перегляд правил експорту військової продукції.

Згідно зі своєю пацифістською конституцією Японія дотримується заборони на експорт зброї, розробленої в країні чи за її участю в міжнародних проєктах, до третіх країн, і в уряді запевняють, відданість цій базовій філософії пацифістської нації залишиться незмінною, що гарантуватимуть суворі процедури для прийняття рішень стосовно експорту.

Роботи над розробкою винищувача наразі перебувають на стадії проєктування, і три країни мають на меті розробити специфікації та вимоги до продуктивності нового літака в наступні близько п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.