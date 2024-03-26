Вища рада правосуддя відправила у відставку п’ятьох суддів

ВРП вирішила звільнити 5 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У вівторок, 26 березня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Миронець-Мельничук Олену Костянтинівну – з посади судді Київського районного суду міста Полтави;

Куштана Бориса Петровича – з посади судді Закарпатського апеляційного суду;

Кішкіну Ірину Вікторівну – з посади судді Донецького апеляційного суду (відряджену до Дніпровського апеляційного суду);

Куликова Андрія Володимировича – з посади судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Карапуту Ліну Володимирівну – з посади судді Деснянського районного суду міста Чернігова.

Як ми писали, ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення п’ятьох суддів до місцевих судів.

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