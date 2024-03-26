Высший совет правосудия отправил в отставку пятерых судей

Во вторник, 26 марта, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Миронець-Мельничук Елену Константиновну – с должности судьи Киевского районного суда Полтавы;
Куштана Бориса Петровича – с должности судьи Закарпатского апелляционного суда;
Кишкину Ирину Викторовну – с должности судьи Донецкого апелляционного суда (командированную в Днепровский апелляционный суд);
Куликова Андрея Владимировича – от должности судьи Днепропетровского окружного административного суда;
Карапуту Лину Владимировну – с должности судьи Деснянского районного суда Чернигова.
Как мы писали, ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды.
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