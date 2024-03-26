Высший совет правосудия отправил в отставку пятерых судей

ВСП решил уволить 5 судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 26 марта, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Миронець-Мельничук Елену Константиновну – с должности судьи Киевского районного суда Полтавы;

Куштана Бориса Петровича – с должности судьи Закарпатского апелляционного суда;

Кишкину Ирину Викторовну – с должности судьи Донецкого апелляционного суда (командированную в Днепровский апелляционный суд);

Куликова Андрея Владимировича – от должности судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Карапуту Лину Владимировну – с должности судьи Деснянского районного суда Чернигова.

Как мы писали, ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.