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ВСП внесет Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды

12:54, 29 февраля 2024
Президенту Украины Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении 5 судей.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении пяти судей в местные суды
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В четверг, 29 февраля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в местные суды. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Среди них:

Атамановой Светланы Юрьевны – должность судьи Устиновского районного суда Кировоградской области;

Карнауха Назара Петровича – на должность судьи Калиновского районного суда Винницкой области;

Краснокутского Сергея Александровича – на должность судьи Северодонецкого городского суда Луганской области;

Мазура Дмитрия Григорьевича – на должность судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области;

Литвинюк Аксении Владимировны - Коминтерновского районного суда Одесской области.

«При предварительном рассмотрении рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию доброчестности или профессиональной этики», - сказано в сообщении.

В ВСП добавили, что по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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