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  1. В мире

В западноафриканской стране Гана поддержали законопроект о заключении тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТК+

18:50, 29 февраля 2024
Проект закона предусматривает наказание в виде заключения сроком до 3 лет для кого-либо, кого признали виновным в идентификации себя как части сообщества ЛГБТК+.
В западноафриканской стране Гана поддержали законопроект о заключении тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТК+
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Парламент Ганы (государство в Западной Африке) принял законопроект, предусматривающий наказание в виде заключения сроком до 3 лет для кого-либо, кого признали виновным в идентификации себя как части сообщества ЛГБТК+. Об этом сообщает BBC.

Проект закона также предусматривает максимальный 5-летний срок заключения за создание или финансирование групп ЛГБТК+. Законодатели Ганы выступили против того, чтобы заменить тюремное заключение на общественные работы и консультации.

Теперь дело за президентом — он должен подписать закон, чтобы он вступил в силу. Глава государства Нана Акуфо-Аддо заявлял, что сделает это, если этого будет хотеть большинство граждан Ганы.

В Гане уже запрещен однополый секс. Закон предусматривает три года тюрьмы за это.

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