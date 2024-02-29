Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала

Как указывают депутаты, эти изменения в УПК предлагаются в рамках проекта Комплексного стратегического плана, над которым работали представители Консультативной миссии Европейского Союза, Посольства США, IDLO.

Как известно, по действующему УПК после изменения состава суда рассмотрение уголовного производства начинается сначала, за исключением случаев, предусмотренных УПК. Народные депутаты предлагают изменить эту норму, предусмотрев, что в таком случае рассмотрение дела продолжается.

Так, группа депутатов от фракции «Слуга народа» зарегистрировала законопроект 11039 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно оперативности уголовного производства по соблюдению международных стандартов и принципа верховенства права.

Предлагается внести изменения в ч. 10 статьи 35 и ч. 1 и ч. 2 статьи 319 УПК в части:

Введение продолжения судебного разбирательства в случае замены судьи;

Установления возможности начинать судебное разбирательство с самого начала и осуществлять повторно все или часть процессуальных действий, которые уже осуществлялись во время судебного разбирательства до замены судьи, если такое решение может положительно повлиять на судебное разбирательство и при условии соблюдения следующих требований:

стороны уголовного производства, потерпевший настаивают на новом проведении процессуальных действий, которые уже были совершены судом до замены судьи,

или сам судья, заменивший выбывшего судью, ознакомился с ходом судебного производства и материалами уголовного производства, имеющимися в распоряжении суда, не согласен с принятыми судом процессуальными решениями и считает целесообразным провести повторно процессуальные действия, уже проведенные до замены судьи.

Как указывают авторы, согласно информации, поступившей в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности от Офиса Генерального прокурора, над разработкой проекта Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023-2027 годы на базе ОГП работала межведомственная рабочая группа , в состав которой вошли руководители правоохранительных органов, представители Консультативной миссии Европейского Союза в Украине, Посольства США в Украине, Международной организации права развития (IDLO) и т.д.

Межведомственная рабочая группа в обновленном составе, в том числе с привлечением парламентариев, работает над проектом Плана мероприятий, направленных на выполнение Комплексного стратегического плана.

В настоящее время подготовлен проект Плана мероприятий в соответствии с разработанной и согласованной структурой по всем стратегическим приоритетам реформирования, определенным Комплексным стратегическим планом. Одним из стратегических приоритетов в проекте Плана мероприятий, полностью коррелируемого со стратегическим приоритетом 3, указанным в Комплексном стратегическом плане, является оперативность уголовного производства с соблюдением международных стандартов и принципа верховенства права.

Реализация этого стратегического приоритета обеспечит:

1) соответствие национальной системы досудебного расследования критериям эффективности, установленным практикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в частности, относительно неотложности, компетентности, участия потерпевших и общественного контроля, а также возмещения ущерба потерпевшим;

2) устранение чрезмерной продолжительности досудебного расследования и разгрузки судов, что будет обеспечиваться применением альтернативных мер разрешения уголовно-правовых конфликтов, в частности, институтов прекращения уголовного преследования, досудебной пробации, соглашений о примирении и медиации в рамках уголовного производства (diversionary measures, plea bargain, transac а также устранением искусственных препятствий правосудию (затягивание сроков, обжалование процедуры вручения и подозрения, длительное ознакомление с материалами уголовного производства, необоснованные неявки в судебные заседания и т.п.) и т.д.

Важным шагом в части реализации данного стратегического приоритета является внесение изменений в УПК в части изменения действующего подхода и установления на законодательном уровне общего правила продолжения судебного разбирательства в уголовном производстве в случае замены судьи, а не рассмотрения новым судьей материалов и проведения процессуальных действий сначала.

Автор: Наталья Мамченко

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