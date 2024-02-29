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Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала

Как указывают депутаты, эти изменения в УПК предлагаются в рамках проекта Комплексного стратегического плана, над которым работали представители Консультативной миссии Европейского Союза, Посольства США, IDLO.

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Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала

12:47, 29 февраля 2024
Как указывают депутаты, эти изменения в УПК предлагаются в рамках проекта Комплексного стратегического плана, над которым работали представители Консультативной миссии Европейского Союза, Посольства США, IDLO.
Судебное разбирательство уголовных дел в случае замены судьи предлагается продолжать, а не начинать сначала
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Как известно, по действующему УПК после изменения состава суда рассмотрение уголовного производства начинается сначала, за исключением случаев, предусмотренных УПК. Народные депутаты предлагают изменить эту норму, предусмотрев, что в таком случае рассмотрение дела продолжается.

Так, группа депутатов от фракции «Слуга народа» зарегистрировала законопроект 11039 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно оперативности уголовного производства по соблюдению международных стандартов и принципа верховенства права.

Предлагается внести изменения в ч. 10 статьи 35 и ч. 1 и ч. 2 статьи 319 УПК в части:

Введение продолжения судебного разбирательства в случае замены судьи;

Установления возможности начинать судебное разбирательство с самого начала и осуществлять повторно все или часть процессуальных действий, которые уже осуществлялись во время судебного разбирательства до замены судьи, если такое решение может положительно повлиять на судебное разбирательство и при условии соблюдения следующих требований:

  • стороны уголовного производства, потерпевший настаивают на новом проведении процессуальных действий, которые уже были совершены судом до замены судьи,
  • или сам судья, заменивший выбывшего судью, ознакомился с ходом судебного производства и материалами уголовного производства, имеющимися в распоряжении суда, не согласен с принятыми судом процессуальными решениями и считает целесообразным провести повторно процессуальные действия, уже проведенные до замены судьи.

Как указывают авторы, согласно информации, поступившей в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности от Офиса Генерального прокурора, над разработкой проекта Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023-2027 годы на базе ОГП работала межведомственная рабочая группа , в состав которой вошли руководители правоохранительных органов, представители Консультативной миссии Европейского Союза в Украине, Посольства США в Украине, Международной организации права развития (IDLO) и т.д.

Межведомственная рабочая группа в обновленном составе, в том числе с привлечением парламентариев, работает над проектом Плана мероприятий, направленных на выполнение Комплексного стратегического плана.

В настоящее время подготовлен проект Плана мероприятий в соответствии с разработанной и согласованной структурой по всем стратегическим приоритетам реформирования, определенным Комплексным стратегическим планом. Одним из стратегических приоритетов в проекте Плана мероприятий, полностью коррелируемого со стратегическим приоритетом 3, указанным в Комплексном стратегическом плане, является оперативность уголовного производства с соблюдением международных стандартов и принципа верховенства права.

Реализация этого стратегического приоритета обеспечит:

1) соответствие национальной системы досудебного расследования критериям эффективности, установленным практикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в частности, относительно неотложности, компетентности, участия потерпевших и общественного контроля, а также возмещения ущерба потерпевшим;

2) устранение чрезмерной продолжительности досудебного расследования и разгрузки судов, что будет обеспечиваться применением альтернативных мер разрешения уголовно-правовых конфликтов, в частности, институтов прекращения уголовного преследования, досудебной пробации, соглашений о примирении и медиации в рамках уголовного производства (diversionary measures, plea bargain, transac а также устранением искусственных препятствий правосудию (затягивание сроков, обжалование процедуры вручения и подозрения, длительное ознакомление с материалами уголовного производства, необоснованные неявки в судебные заседания и т.п.) и т.д.

Важным шагом в части реализации данного стратегического приоритета является внесение изменений в УПК в части изменения действующего подхода и установления на законодательном уровне общего правила продолжения судебного разбирательства в уголовном производстве в случае замены судьи, а не рассмотрения новым судьей материалов и проведения процессуальных действий сначала.

Автор: Наталья Мамченко

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