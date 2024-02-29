Верховный суд США рассмотрит дело о президентском иммунитете Дональда Трампа

Суд согласился рассмотреть вопрос о том, можно ли привлечь экс-президента Дональда Трампа к уголовной ответственности за попытки упразднить результаты выборов 2020 года.

Фото: espreso.tv

Верховный суд США согласился рассмотреть иск экс-президента Дональда Трампа об иммунитете от уголовного преследования за попытки отменить проигрыш на президентских выборах 2020 года, передает Reuters.

Судьи решили пересмотреть решение суда низшей инстанции, отклонившего требование Трампа об иммунитете.

Устные дебаты запланированы на 22 апреля по одному вопросу: «Использует ли бывший президент президентский иммунитет от уголовного преследования за поведение, которое, как утверждается, связано с официальными действиями во время его пребывания в должности, и если да, то в какой степени».

Поскольку Трамп рассчитывает снова стать президентом, это дело вовлекает Верховный суд, консервативное большинство которого 6-3 включает трех судей, назначенных Трампом, в предвыборную борьбу. Верховный суд также должен вынести решение о том, отменять ли решение, запретившее Трампу участвовать в республиканских праймериз в Колорадо на основании конституционного положения о восстании.

Как сообщает издание The Hill, перед этим Трамп призвал судей притормозить процесс, пока он не исчерпает возможность обжалования в судах низшей инстанции. В таком случае судебные разбирательства продолжались бы неделями, если не месяцами. Это помогло бы ему выиграть время для избрания президентом, чтобы потом иметь возможность помиловать себя. Теперь Трамп снова вынужден вернуться в судебные процессы вместо сосредоточиться на президентской кампании.

Ранее сообщалось, что суд штата Иллинойс исключил Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз.

Добавим, Дональд Трамп попросил Верховный суд отложить рассмотрение его дела о вмешательстве в выборы.

Напомним, суд шата Колімбия лишил Трампа президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия.

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