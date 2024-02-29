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Суд штата Иллинойс исключил Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз

08:17, 29 февраля 2024
Иллинойс стал третьим штатом, где Трампа был исключен из избирательных бюллетеней, после Колорадо и Мейна.
Суд штата Иллинойс исключил Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз
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В США судья штата Иллинойс исключил экс-президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней республиканских праймериз на основании так называемого «запрета мятежников», предусмотренного 14 поправкой к Конституции. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Трампа имеет короткий период времени для подачи апелляции.

«Неожиданное решение, принятое в среду, появилось в то время, когда аналогичный антитрамповский иск из Колорадо находится на рассмотрении в Верховном суде США, который, как ожидается, отклонит аргументы о том, что Трампу запрещено занимать должность президента», - пишет CNN.

Окружной судья Кук Трейси Портер в значительной степени полагалась на предварительное заключение Верховного суда Колорадо, назвав аргументацию штата Колорадо «убедительной».

«Суд также осознает масштабы этого решения и его влияние на будущие праймериз в Иллинойсе», – написала Портер. – Избирательный совет штата Иллинойс должен изъять Дональда Трампа из бюллетеня на праймериз 19 марта 2024 года или сделать так, чтобы все голоса, поданные за него, были аннулированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Иллинойс стал третьим штатом, где Трампа был исключен из избирательных бюллетеней, после Колорадо и Мейна. Но эти решения были приостановлены в ожидании апелляции по делу Колорадо в Верховный суд США.

Напомним, что по инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине. Как отметил председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт, Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграмма».

Ранее мы писали, что Дональд Трамп победил на праймеризе в штате Мичиган.

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