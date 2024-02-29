Лидеры Конгресса США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна

Лидеры Конгресса согласились на еще один краткосрочный временный законопроект о расходах во избежание шатдауна.

Лидеры Конгресса США достигли соглашения по нескольким законопроектам в рамках бюджетной резолюции, что позволит сдвинуть сроки частичной остановки работы нескольких министерств. Об этом сообщают The New York Times и Politico.

Так, члены Конгресса заключили временное соглашение по законопроектам, касающимся, в частности, финансирования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также Министерства жилищного строительства и городского развития.

Она, в частности, предусматривает продление финансирования некоторых правительственных учреждений на неделю, до 8 марта, а остальные – еще на две недели, до 22 марта.

Лидеры заявили, что они пришли к согласию по шести из 12 ежегодных законопроектов о расходах, которые «будут проголосованы и приняты до 8 марта». По их словам, временная мера была необходима для того, чтобы дать распорядителям бюджетных средств «достаточно времени, чтобы выполнить это соглашение в принципе», и чтобы законодатели могли пересмотреть его текст.

«Мы согласны с тем, что Конгресс должен работать двухпартийным способом, чтобы финансировать наше правительство», – говорится в совместном заявлении. Соглашение проложило путь к голосованию в Палате представителей уже в четверг, чтобы сохранить работу правительства, а Сенат, как ожидается, последует ее примеру до полуночи пятницы.

Как известно, шатдаун в США наступает в том случае, если Конгресс не успевает одобрить, а президент своей подписью утвердит финансирование работы федеральных органов власти.

Напомним, что по инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине. Как отметил председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт, Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграмма».

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