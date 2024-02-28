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  1. В Украине

Официальный сайт Верховной Рады взломали

22:14, 28 февраля 2024
Сайт был взломан, в результате чего ссылка на Телеграм-канал ведет на фейковую страницу, сообщили в парламенте.
Официальный сайт Верховной Рады взломали
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Официальный сайт Верховной Рады Украины был взломан, а ссылка на официальный Telegram-канал была заменена на фейковую. Об этом сказано в заявлении парламента.

"Вебсайт Верховной Рады был взломан, в результате чего, ссылка на Телеграм-канал Верховной Рады Украины на официальном вебсайте парламента ведет на фейковую страницу!", - говорится в сообщении.

Официальная страница Рады на Telegram-канале находится по ссылке. 

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