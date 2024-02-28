Официальный сайт Верховной Рады взломали

Сайт был взломан, в результате чего ссылка на Телеграм-канал ведет на фейковую страницу, сообщили в парламенте.

Официальный сайт Верховной Рады Украины был взломан, а ссылка на официальный Telegram-канал была заменена на фейковую. Об этом сказано в заявлении парламента.

"Вебсайт Верховной Рады был взломан, в результате чего, ссылка на Телеграм-канал Верховной Рады Украины на официальном вебсайте парламента ведет на фейковую страницу!", - говорится в сообщении.

Официальная страница Рады на Telegram-канале находится по ссылке.

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