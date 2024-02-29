В Британии опровергли заявление Шольца о помощи ВСУ «в наведении ракет»

Британское Минобороны подчеркнуло, что ВСУ самостоятельно используют и наводят на целые ракеты Storm Shadow.

В Британии заявили, что использование Украиной ракет Storm Shadow – это дело ВСУ. Британия не принимает в этом процессе никакого участия. Об этом заявил представитель министерства обороны Великобритании, сообщает The Guardian.

"Использование Украиной Storm Shadow и процессы таргетинга - это дело Вооруженных сил Украины", - подчеркнул британский чиновник.

Чиновник напомнил, что Лондон вместе с другими союзниками предоставляет Украине серию вооружений, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии рф.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на растущее давление, вновь высказался против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, объясняя это опасением втягивания Германии в прямую конфронтацию из рф. По его словам, его страна не может оказывать Украине помощь в наведении на цели, как это "делают британцы и французы".

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