У Британії спростували заяву Шольца про допомогу ЗСУ «в наведенні ракет»

Британське Міноборони наголосило, що ЗСУ самостійно використовують та наводять на цілі ракети Storm Shadow.

У Британії заявили, що використання Україною ракет Storm Shadow - це справа ЗСУ. Британія не бере в цьому процесі ніякої участі. Про це заявив представник міністерства оборони Великої Британії, повідомляє The Guardian.

"Використання Україною Storm Shadow та процеси націлювання - це справа Збройних сил України", - наголосив британський чиновник.

Посадовець нагадав, що Лондон разом з іншими союзниками, надає Україні серію озброєнь, щоб допомогти їй протистояти незаконній та неспровокованій агресії рф.

Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц попри зростаючий тиск знову висловився проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus, пояснюючи це побоюванням втягування Німеччини в пряму конфронтацію з рф. За його словами, його країна не може надавати Україні допомогу в наведенні на цілі, як це "роблять британці та французи".

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